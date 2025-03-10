1684 "новых россиянина" лишились гражданства за преступления в 2024 году

По итогам 2024 года в министерстве внутренних дел России приняли решение о прекращении гражданства в отношении 1684 натурализованных граждан РФ "в связи с совершением ими противоправных действий".

В Краснодаре осудят иностранца за развратные действия в отношении девочек 13 и 15 лет.

В Махачкале подданного Иордании приговорили к полутора годам условно за организацию нелегальной миграции. По данным правоохранителей, фигурант работал в сговоре с сотрудником отдела международных отношений и внешних связей одного их высших учебных заведений Дагестана. Вместе они организовали гражданам Сирийской Арабской Республики канал незаконного въезда в Россию, оказывали платные услуги по оформлению однократной учебной визы и организовывали прием в Махачкале и размещение в общежитии вуза, после чего нелегалы уезжали в Москву.