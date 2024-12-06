Блогера, топтавшего христианский крест, приговорили к семи годам колонии

Дорогомиловский суд Москвы приговорил к семи годам колонии дагестанского блогера Хавиера Ярмагомедова, который в июле этого года топтал христианский крест
в одной из столичных школ, транслируя это в интернете.
В Подмосковье гражданин Таджикистана осуждён за убийство
задолжавшей ему знакомой, он нанёс ей не менее 33 ударов ножом.
В Нижнем Новгороде мигрант нанёс четыре удара ножом
местному жителю, вышедшему посмотреть, почему сработала сигнализация его автомобиля.
Правоохранители задержали участников криминальной схемы, которые с помощью фиктивных браков
организовали канал нелегальной миграции в Санкт-Петербурге.