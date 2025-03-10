Невролог порекомендовал автомобилистам для профилактики деменции реже использовать GPS

Для профилактики развития деменции надо реже использовать GPS в машине, утверждает невролог Шаосю Бинг. Врач отметил, что GPS ухудшает пространственную память. По его словам, людям надо, насколько возможно, стараться сориентироваться в пространстве самостоятельно или хотя бы пытаться мысленно представить свой маршрут, прежде чем включить систему навигации в машине.

В подтверждение своих слов Бинг сослался на исследование, показавшее, что у тех автомобилистов, которые запоминают карты городов, а не во всем полагаются на GPS, ответственная за память и ориентацию в пространстве часть мозга развита лучше, что снижает риск возрастного слабоумия.

Дефицит витаминов B и D может быть по симптомам похож на деменцию (спутанность сознания и забывчивость). Этот риск усугубляется с возрастом из-за нарушений работы кишечника.