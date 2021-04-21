Недостаток сна увеличивает риск развития деменции на 30%

Согласно данным ВОЗ, по всему миру около 50 млн людей страдают от деменции, почти 10 млн прибавляется каждый год.

На основании исследования здоровья почти 8000 британцев, которое велось с 1985 года, учёные пришли к выводу, что те, кто спал менее 6 часов в день, имели на 30% повышенный риск заболеть деменцией. Во время сна мозг освобождается от токсинов (отработанных белков), и при недостатке сна мозг с этой задачей не справляется. Аккумуляция таких белков наблюдается и при болезни Альцгеймера. Процессы, которые впоследствии приводят к деменции, начинаются за два десятилетия до появления первых симптомов.

Разным людям для полноценного сна нужно от 6 до 9 часов.



