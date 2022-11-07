 

Факты о чернокожих американцах-республиканцах

Исследовательский центр Пью (Вашингтон) публикует факты о чернокожих американцах, которые поддерживают Республиканскую партию. Таковых немного -- всего один из десяти потенциальных чёрных избирателей.
-- Чёрные республиканцы, в среднем, моложе, чем чёрные демократы и белые республиканцы.
-- Чёрные республиканцы не беднее чёрных демократов, существенных имущественных различий между этими группами не просматривается. Но они беднее, чем белые республиканцы.
-- Они реже, чем чёрные демократы, посещают Чёрные церкви.
-- Чёрные республиканцы реже, чем чёрные демократы, утверждают, что чёрная кожа -- важная часть их идентичности (58% и 82% соответственно). Они реже, чем чёрные демократы, придерживаются постулата "общей судьбы" (согласно которому всё, что происходит с чёрными в США, влияет на них лично). При этом они так же часто, как и демократы, говорят, что для них важна память о предках.
-- Чёрные республиканцы склонны говорить о дискриминации так же часто, как чёрные демократы, но существенная разница состоит в том, что республиканцы склонны винить в дискриминационных или расистских проявлениях конкретных людей, а не общественные институты или законы. 
https://www.pewresearch.org/fact-tank/2022/11/07/10-facts-about-black-republicans/
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» Американские республиканцы и демократы выучили в ковидопандемию разные "уроки"
» Американские Демократы стали немного либеральнее, а Республиканцы -- гораздо консервативнее
» Во всех насильственных преступлениях в Нью-Йорке лидируют чёрные
» Особенности религиозности чёрных американцев
» Демократы и республиканцы озабочены масками очень по-разному
Материал недели
Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Публикации
Иностранные студенты в российских вузах: предыстория и современность

Иностранные студенты в российских вузах: предыстория и современность

«Антиколониальный поход» Путина потребует пересмотра нарративов о Второй мировой

«Антиколониальный поход» Путина потребует пересмотра нарративов о Второй мировой

Инструменты строительства русской нации: церемонии и ритуалы

Инструменты строительства русской нации: церемонии и ритуалы

Ближний Восток начинает антиколониальную революцию

Ближний Восток начинает антиколониальную революцию

Открытое письмо Константина Вачевских Министру обороны РФ

Открытое письмо Константина Вачевских Министру обороны РФ

Система Зиновьева: Константин Крылов об Александре Зиновьеве

Система Зиновьева: Константин Крылов об Александре Зиновьеве

Главные темы
Выборы президента РФ Госдума РФ Интернет Коррупция Новые законы Правительство
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Конфигурация российской власти. Продолжение

Украинцы обстреливают Курскую область, в Донецке убиты подросток и пожилой мужчина

  • 18:13
  • 92

Боец ЧВК "Вагнер": мины -- главная опасность на фронте

  • 18:03
  • 76

Потепление в США идёт на 68% быстрее, чем в целом на планете

  • 17:31
  • 101

В Сочи открыли "самую многонациональную школу"

  • 17:23
  • 166

Земельные участки в РФ подорожали, а квартиры в центре Москвы подешевели

  • 16:50
  • 108

Обыск у Дмитрия Дёмушкина

  • 13:46
  • 191
АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Facebook
  • Twitter
APN.ru