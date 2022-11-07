Факты о чернокожих американцах-республиканцах

Исследовательский центр Пью (Вашингтон) публикует факты о чернокожих американцах, которые поддерживают Республиканскую партию. Таковых немного -- всего один из десяти потенциальных чёрных избирателей.

-- Чёрные республиканцы, в среднем, моложе, чем чёрные демократы и белые республиканцы.

-- Чёрные республиканцы не беднее чёрных демократов, существенных имущественных различий между этими группами не просматривается. Но они беднее, чем белые республиканцы.

-- Они реже, чем чёрные демократы, посещают Чёрные церкви.

-- Чёрные республиканцы реже, чем чёрные демократы, утверждают, что чёрная кожа -- важная часть их идентичности (58% и 82% соответственно). Они реже, чем чёрные демократы, придерживаются постулата "общей судьбы" (согласно которому всё, что происходит с чёрными в США, влияет на них лично). При этом они так же часто, как и демократы, говорят, что для них важна память о предках.

-- Чёрные республиканцы склонны говорить о дискриминации так же часто, как чёрные демократы, но существенная разница состоит в том, что республиканцы склонны винить в дискриминационных или расистских проявлениях конкретных людей, а не общественные институты или законы.

https://www.pewresearch.org/fact-tank/2022/11/07/10-facts-about-black-republicans/

