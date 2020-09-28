Сон менее 6 часов в сутки может привести к когнитивным нарушениям, вплоть до слабоумия

Согласно исследованию учёных Медицинского колледжа университета штата Пенсильвания, сон продолжительностью менее 6 часов в сутки вдвое увеличивает у человека риск развития стойких мыслительных нарушений, вплоть до деменции.

На поверхностный, легко прерывающийся сон жалуются 10% взрослого населения. В результате "деградацию претерпевают не только мыслительные процессы - потеря сна провоцирует развитие сердечно-сосудистых, эндокринных заболеваний, таких как диабет, а также депрессию и другие психические нарушения".