 

Сон менее 6 часов в сутки может привести к когнитивным нарушениям, вплоть до слабоумия

Согласно исследованию учёных Медицинского колледжа университета штата Пенсильвания, сон продолжительностью менее 6 часов в сутки вдвое увеличивает у человека риск развития стойких мыслительных нарушений, вплоть до деменции. 
 
На поверхностный, легко прерывающийся сон жалуются 10% взрослого населения. В результате "деградацию претерпевают не только мыслительные процессы - потеря сна провоцирует развитие сердечно-сосудистых, эндокринных заболеваний, таких как диабет, а также депрессию и другие психические нарушения".
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APN.ru