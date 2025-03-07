Бюджет Абхазии за 5 лет вырос в 2,5 раза. Инвестиционное соглашение с РФ реализовано не будет

Избранный президент Республики Абхазия Бадра Гунба заявил, что бюджет страны с 2020 года вырос в 2,5 раза - с 4,8 до 12 млрд рублей. Произошло это "через создание благоприятных условий... в основном формирование нашего бюджета происходит за счет предпринимательства - юридических лиц, среднего бизнеса, малого бизнеса". РФ в 2025 году выделит 100 млн рублей на поддержку абхазского предпринимательства, в в рамках программы льготного кредитования "российские банки осуществили финансирование более чем на 5 млрд рублей предпринимателей в Абхазии, которые реализовывают очень важные проекты, которые создают дополнительные условия для благосостояния граждан нашей страны, для нашей экономики в целом", сказал Гунба.

343 миллиона рублей РФ перечислила на выплату зарплат абхазским бюджетникам. Президент РФ Владимир Путин пообещал Гунбе, что "гуманитарный переток" российского электричества в Абхазию продолжится. До 15% электроэнергии в Абхазии потребляют майнеры.





При этом инвестиционное соглашение между Абхазией и Россией не будет реализовано - по крайней мере, в таком виде, в каком планировалось. Гунба заявил, что "абхазское общество выступает против такого соглашения, поэтому он должен прислушаться к мнению народа". По его словам, он предложил российским коллегам не принимать этого решения, и они согласились.