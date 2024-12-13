 

РФ бесплатно поставила Абхазии энергии на 10 млрд рублей, с абхазским бизнесом ведётся воспитательная работа

С 2020 года РФ бесплатно поставила Абхазии электроэнергии на сумму 10,1 млрд рублей. При этом 10-15% электроэнергии в Абхазии потребляют "майнинговые фермы", которые теоретически в Абхазии запрещены. Переток электроэнергии из РФ в Абхазию осуществляется и сейчас (по ночам, т.к. это дешевле). Министр энергетики и транспорта Абхазии Джансух Нанба заявил, что средства на переток электроэнергии из РФ были предусмотрены в бюджете Абхазии, но, поскольку была остановлена финансовая помощь РФ, "пришлось направить собственные доходы на замещение расходов, связанных с софинансированием зарплат бюджетникам и других социальных выплат". 
И.о. вице-премьера, министра финансов Абхазии Владимир Делба заявил, что объём ожидавшихся от России, но не поступивших средств составил 1,8 млрд рублей. В то же время РФ продолжает выплачивать пенсии абхазским пенсионерам с российскими паспортами.
Турпоток из России в Абхазию временно ограничен: туры не продаются, хотя самостоятельно россияне вполне могут туда поехать. «С абхазским бизнесом идет воспитательная работа — лишение турпотока из России, который был основной статьей дохода республики. Российским операторам запрещена на текущий момент реализация туров в Абхазии», — пояснил вице-президент Ассоциации туроператоров России Артур Мурадян.
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