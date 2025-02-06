 

РФ направила деньги в Абхазию и снова начнёт поставлять туда электроэнергию

Россия направила Абхазии средства финансовой поддержки для целей социально-экономического развития республики, говорится на сайте Минфина (размер средств не уточняется). Известно, что Россия по инициативе абхазского политика Бадры Гунбы создаст специальный фонд поддержки малого и среднего бизнеса Абхазии, на это уже выделено 100 млн рублей. Также РФ перечислила 343 миллиона рублей на выплату зарплат бюджетникам Абхазии.
Кроме того, в Москве готовы возобновить поставки электроэнергии в Абхазию в полном объёме уже с 7 февраля, чтобы народ Абхазии не страдал от дефицита электроэнергии. 
Глава МИД РФ Сергей Лавров надеется, что воля абхазского народа будет выражена свободно и демократично, и сообщает о заинтересованности в укреплении российско-абхазских отношений. 
В начале лета могут быть запущены регулярные рейсы из Москвы в Сухум.
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