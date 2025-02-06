РФ направила деньги в Абхазию и снова начнёт поставлять туда электроэнергию

Россия направила Абхазии средства финансовой поддержки
для целей социально-экономического развития республики, говорится на сайте Минфина (размер средств не уточняется). Известно,
что Россия по инициативе абхазского политика Бадры Гунбы создаст специальный фонд поддержки малого и среднего бизнеса Абхазии, на это уже выделено 100 млн рублей. Также РФ перечислила 343 миллиона рублей
на выплату зарплат бюджетникам Абхазии.
Кроме того, в Москве готовы возобновить поставки электроэнергии
в Абхазию в полном объёме уже с 7 февраля, чтобы народ Абхазии не страдал от дефицита электроэнергии.
Глава МИД РФ Сергей Лавров надеется, что воля абхазского народа будет выражена свободно и демократично, и сообщает
о заинтересованности в укреплении российско-абхазских отношений.