 

Банки РФ за полгода увеличили прибыль почти вдвое

 

Российские банки в первом полугодии 2021 года заработали 1,2 трлн рублей прибыли, что почти в два раза больше, чем в аналогичный период 2020 года (630 млрд рублей).

Как отмечает Центробанк, "прибыль по итогам года может достичь 2 трлн рублей или даже больше".

Такой рост банковской прибыли регулятор объясняет увеличением бизнеса и меньшими расходами на резервы (снижение с 729 млрд рублей до 298 млрд рублей). Вырос чистый процентный доход (+223 млрд рублей, или на 13%), в основном за счёт снижения процентных расходов по средствам населения. Также вырос и чистый комиссионный доход (+150 млрд рублей, или на 27%) в результате роста доходов по расчётно-кассовому обслуживанию корпоративных клиентов и оказанию брокерских услуг.

Доля прибыльных банков по итогам первого полугодия 2021 года составила 98%. 



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APN.ru