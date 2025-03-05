Сарик Андреасян рассказал о своей ненависти к Тарковскому

Режиссер Сарик Андреасян поспорил со студентами московского Киноколледжа №40. Конфликт возник в ходе обсуждения фильмов, которые снимают не ради финансовой выгоды. Режиссер заявил, что подобное кино его не интересует, и резко отреагировал на упоминание студентами работ Андрея Тарковского: «Я ненавижу Тарковского. Тарковский — это ужасно. Я ненавижу авторское кино. (...) Если вы хотите быть нищими, кончеными, блюющими кинематографистами, идите на...».

Андреасян отказался обсуждать «деградирующий кинематограф» (это Тарковский) и предсказал, что задавшая вопрос студентка никогда не получит «Оскар» за фестивальный фильм, а затем покинул собственную лекцию.