 

Сарик Андреасян рассказал о своей ненависти к Тарковскому

 

Режиссер Сарик Андреасян поспорил со студентами московского Киноколледжа №40. Конфликт возник в ходе обсуждения фильмов, которые снимают не ради финансовой выгоды. Режиссер заявил, что подобное кино его не интересует, и резко отреагировал на упоминание студентами работ Андрея Тарковского: «Я ненавижу Тарковского. Тарковский — это ужасно. Я ненавижу авторское кино. (...) Если вы хотите быть нищими, кончеными, блюющими кинематографистами, идите на...».

Андреасян отказался обсуждать «деградирующий кинематограф» (это Тарковский) и предсказал, что задавшая вопрос студентка никогда не получит «Оскар» за фестивальный фильм, а затем покинул собственную лекцию. 

 

Депутат парламента Казахстана Никита Шаталов объяснил нападки на него казахов после критики Украины своим русским происхождением: «Я вынужден констатировать, что такие проявления возникают только потому, что я этнический русский. Ровным счетом поэтому». Шаталов покритиковал Украину за удар по нефтеперекачивающей станции «Кропоткинская» Каспийского трубопроводного консорциума. 90 процентов нефти консорциума принадлежит Казахстану.

 


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