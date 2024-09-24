 

Андреасян, экранизирующий Пушкина и Толстого, лишён прав за пьяную езду; в Абхазии закрыли выставку с Басаевым

Режиссёр Сарик Андреасян лишён водительских прав за пьяную езду. В числе поставленных Андреасяном фильмов - "Онегин", по роману в стихах А.С. Пушкина, а теперь он экранизирует "Войну и мир".
В Абхазии закрыли выставку с фотографиями террориста Шамиля Басаева (назван "героем Абхазии"). Сам музей в Сухуме, где проходила выставка, восстановлен за счёт России. 
Как рассказал депутат Госдумы от Чечни Адам Делимханов, участники перестрелки в головном офисе "Вайлдберриз" (в центре Москвы) имеют "тесные дружеские и семейные связи, а также деловые отношения" с руководством Чечни. 
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APN.ru