Андреасян, экранизирующий Пушкина и Толстого, лишён прав за пьяную езду; в Абхазии закрыли выставку с Басаевым

Режиссёр Сарик Андреасян лишён водительских прав за пьяную езду
. В числе поставленных Андреасяном фильмов - "Онегин", по роману в стихах А.С. Пушкина, а теперь он экранизирует "Войну и мир".
В Абхазии закрыли
выставку с фотографиями террориста Шамиля Басаева (назван "героем Абхазии"). Сам музей в Сухуме, где проходила выставка, восстановлен за счёт России.
Как рассказал
депутат Госдумы от Чечни Адам Делимханов, участники перестрелки в головном офисе "Вайлдберриз" (в центре Москвы) имеют "тесные дружеские и семейные связи, а также деловые отношения" с руководством Чечни.