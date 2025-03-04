Через месяц после закрытия Русского дома в Баку Собянин заложил в Москве памятник Гейдару Алиеву

Мэр Москвы Сергей Собянин принял участие в церемонии закладки памятника первому президенту Азербайджана Гейдару Алиеву.

Да, я хотел, чтобы Азербайджан был независимым, прежде всего экономически. Потому что основа любой независимости — экономика. Например, я построил здесь много электро- и гидростанций. В Москве мне говорили: зачем вам это надо? Объясняли, что есть Единая энергосистема Советского Союза, которая обеспечивает электроэнергией всю страну. Я им не говорил, зачем это надо. Говорил, хочу, чтобы у нас были новые рабочие места и т. д. Построил девять крупных, по 250 мегаватт, комплексов в Мингечауре, Куринскую ГЭС, начал строить Еникендскую. Потом строительство приостановилось. Кстати, вернувшись, я взял кредиты в Мировом банке, достроил ее и ввел в эксплуатацию.

...За один только завод глубоководных оснований заплатили $400 млн из советского бюджета. Однако я знал, что нам нужно идти в глубины Каспийского моря. Я знал. Поэтому и сделал это. А сейчас этот завод очень пригодился.

Та система тоже имела свои преимущества. Используя ее возможности, я добивался развития Азербайджана.

