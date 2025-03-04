 

Через месяц после закрытия Русского дома в Баку Собянин заложил в Москве памятник Гейдару Алиеву

Мэр Москвы Сергей Собянин принял участие в церемонии закладки памятника первому президенту Азербайджана Гейдару Алиеву. 
Зампредседателя российского правительства Виталий Савельев заявил, что Алиев "вписал себя золотыми буквами" в историю создания Байкало-Амурской магистрали (строительство которой он курировал по поручению Совета министров СССР). "Вечная память о Гейдаре Алиеве будет навсегда в сердце нашего народа", - считает Савельев. 
Посол Азербайджана Рахман Мустафаев заявил, что это памятник "азербайджано-российской дружбе". С закрытия Русского дома в Баку едва прошёл месяц. 
Памятник Гейдару Алиеву в России уже есть в Ульяновске (открыт в 2009 году, идея азербайджанской диаспоры, мотивировано тем, что Алиев "настоял на проектировке нового моста через Волгу"); в 2023 году заявлялось о плане установить такой памятник и в Махачкале (идея вызвала недовольство многих жителей).
 
По признанию самого Гейдара Алиева, он с 70-х годов использовал Советский Союз, чтобы втайне от советской власти готовить Азербайджан к независимости:
 
Да, я хотел, чтобы Азербайджан был независимым, прежде всего экономически. Потому что основа любой независимости — экономика. Например, я построил здесь много электро- и гидростанций. В Москве мне говорили: зачем вам это надо? Объясняли, что есть Единая энергосистема Советского Союза, которая обеспечивает электроэнергией всю страну. Я им не говорил, зачем это надо. Говорил, хочу, чтобы у нас были новые рабочие места и т. д. Построил девять крупных, по 250 мегаватт, комплексов в Мингечауре, Куринскую ГЭС, начал строить Еникендскую. Потом строительство приостановилось. Кстати, вернувшись, я взял кредиты в Мировом банке, достроил ее и ввел в эксплуатацию.
...За один только завод глубоководных оснований заплатили $400 млн из советского бюджета. Однако я знал, что нам нужно идти в глубины Каспийского моря. Я знал. Поэтому и сделал это. А сейчас этот завод очень пригодился.
Та система тоже имела свои преимущества. Используя ее возможности, я добивался развития Азербайджана.
 

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