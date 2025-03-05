Банки не готовы бороться с мошенничествами, совершаемыми посредством ИИ

Банки не готовы к борьбе с мошенниками, использующими технологии искусственного интеллекта, признал заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

"Нас ждет в 2025 году использование ИИ на стороне мошенников, на стороне преступников. Насколько мы к этому готовы - честно говоря, пока на уровне всей нашей совместной работы не сильно готовы. Поэтому мы прогнозируем, что примерно к середине года будут дипфейки. (...) Насколько мы будем готовы с этим бороться, если вдруг по телевизору покажут какой-то ролик, а там будет на самом деле фиктивный человек с фиктивными заявлениями? Мне кажется, об этом тоже надо думать сегодня, потому что это 100% будет происходить завтра".

Таким образом, с фальшивками, создаваемыми посредством искусственного интеллекта, предлагается бороться искусственным интеллектом же.