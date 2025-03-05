 

Банки не готовы бороться с мошенничествами, совершаемыми посредством ИИ

Банки не готовы к борьбе с мошенниками, использующими технологии искусственного интеллекта, признал заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

"Нас ждет в 2025 году использование ИИ на стороне мошенников, на стороне преступников. Насколько мы к этому готовы - честно говоря, пока на уровне всей нашей совместной работы не сильно готовы. Поэтому мы прогнозируем, что примерно к середине года будут дипфейки. (...) Насколько мы будем готовы с этим бороться, если вдруг по телевизору покажут какой-то ролик, а там будет на самом деле фиктивный человек с фиктивными заявлениями? Мне кажется, об этом тоже надо думать сегодня, потому что это 100% будет происходить завтра".

Директор департамента безопасности НСПК (Национальная система платёжных карт) Артём Гутник считает, что "на текущий момент нет ни одного более действенного способа, например, выявлять дипфейки, чем использовать искусственный интеллект". Таким образом, с фальшивками, создаваемыми посредством искусственного интеллекта, предлагается бороться искусственным интеллектом же. 

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