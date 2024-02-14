 

Банки не готовы бороться с мошенничеством с биометрией и дипфейками, успешность этих мошеннических схем составляет 100%

Банки не готовы к мошенническим атакам в адрес клиентов с использованием биометрических данных и технологии дипфейка, успешность для злоумышленников таких схем сейчас является стопроцентной, рассказал на форуме "Кибербезопасность в финансах" заместитель председателя правления ВТБ Вадим Кулик.

"Есть новые инструменты, которые появятся в руках мошенников. Мы уже видим первые случаи: подмена биометрии, голос, и дипфейк. Уже есть кейсы, когда банковская консультация приводит к тому, что деньги "уплыли". К этому виду фрода мы пока не готовы от слова "совсем". Здесь нужно будет создавать целую серию новых процессов и новых технологий. Пока, к сожалению, здесь успешность (атак мошенников - прим. ТАСС) была 100 из 100 (случаев)".

Дипфейк - технология подделки с помощью компьютерных алгоритмов контента, например, изменение лиц и голосов в видео- и аудиозаписях.

 
Мошенники, по экспертным подсчетам, ежедневно совершают в адрес россиян около 15 млн попыток звонков через мессенджеры и телефонную связь, сказал зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов.
Долгожданного переломного момента в борьбе с кибермошенниками не произошло, гражданам возмещается меньше 10% похищенных средств, сообщила глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе вышеупомянутого форума "Кибербезопасность в финансах".
"Конечно, мы видим, что увеличилась доля возмещения средств людям, которые пострадали от кибермошенничества. Ну, как она увеличилась, было 4,4%, стало - 8,7%. Меньше 10% средств возмещается людям, то есть эта цифра еще достаточно низкая. Да, увеличилось количество успешно отраженных атак банками, но увеличилось и число успешных атак - почти 1,2 млн операций без согласия клиентов. Поэтому мы видим, что здесь перелома долгожданного, о котором мы говорили, конечно, не произошло".
По словам Набиуллиной, дальше угроза кибербезопасности будет только нарастать, и "нужно менять менталитет".
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