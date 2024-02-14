Банки не готовы бороться с мошенничеством с биометрией и дипфейками, успешность этих мошеннических схем составляет 100%

Банки не готовы к мошенническим атакам в адрес клиентов с использованием биометрических данных и технологии дипфейка, успешность для злоумышленников таких схем сейчас является стопроцентной, рассказал на форуме "Кибербезопасность в финансах" заместитель председателя правления ВТБ Вадим Кулик.

"Есть новые инструменты, которые появятся в руках мошенников. Мы уже видим первые случаи: подмена биометрии, голос, и дипфейк. Уже есть кейсы, когда банковская консультация приводит к тому, что деньги "уплыли". К этому виду фрода мы пока не готовы от слова "совсем". Здесь нужно будет создавать целую серию новых процессов и новых технологий. Пока, к сожалению, здесь успешность (атак мошенников - прим. ТАСС ) была 100 из 100 (случаев)".

Дипфейк - технология подделки с помощью компьютерных алгоритмов контента, например, изменение лиц и голосов в видео- и аудиозаписях.