Ущерб россиянам от телефонного мошенничества в 2024 году составил не менее 295 млрд рублей, и это скромная оценка

Ущерб россиян от телефонного мошенничества в 2024 году составил не менее 295 млрд руб., рассказал зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов в ходе выступления в Совете Федерации.

"Не менее - это ключевое слово, потому что, если честно, это такая оценка скромная, по нашему видению, она значительно выше".

Только около 30% пострадавших от телефонного мошенничества обращаются в МВД.

"В марте месяце прошлого года мы зафиксировали рекордное количество звонков [мошенников] в сутки, оно составило 20 млн звонков в сутки нашим гражданам. Сейчас цифра уменьшилась до 5-6 миллионов за счет принимаемых мер, но характер этих рисков изменился. К концу года мы зафиксировали риски и угрозы вплоть до террористических актов", - отметил Кузнецов.