Пожар на нефтебазе и западными ракетами обстреляно предприятие в Ростовской области, 8 раненых в центре Горловки

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Восемь мирных жителей ранены возле городской больницы №2 в Горловке (ДНР) при украинском обстреле центра города.
Восемь районов Белгородской области атакованы украинцами за сутки, в Муроме ранен мужчина, повреждены частные дома, сельхозпредприятие и автомобили. 
Три ракеты и более тридцати беспилотников атаковали Ростовскую область, в результате удара дронов вспыхнул пожар на нефтебазе «НЗНП» в Новошахтинске (потушен), при падении обломков беспилотника был ранен один человек. Также западными ракетами ATACMS и Storm Shadow обстреляно предприятие "Комбинат Каменский" в Ростовской области. 
Мирный житель села Старая Збурьевка Херсонской области ранен в результате обстрела со стороны ВСУ.
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