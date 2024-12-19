Пожар на нефтебазе и западными ракетами обстреляно предприятие в Ростовской области, 8 раненых в центре Горловки

Восемь мирных жителей ранены
возле городской больницы №2 в Горловке (ДНР) при украинском обстреле центра города.
Восемь районов Белгородской области атакованы украинцами за сутки, в Муроме ранен
мужчина, повреждены частные дома, сельхозпредприятие и автомобили.
Три ракеты и более тридцати беспилотников атаковали Ростовскую область, в результате удара дронов вспыхнул пожар на нефтебазе «НЗНП» в Новошахтинске (потушен), при падении обломков беспилотника был ранен
один человек. Также западными ракетами ATACMS и Storm Shadow обстреляно
предприятие "Комбинат Каменский" в Ростовской области.
Мирный житель села Старая Збурьевка Херсонской области ранен
в результате обстрела со стороны ВСУ.