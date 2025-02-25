 

Большинство американцев не ждут добра от ИИ

По данным американского Исследовательского центра Пью, 52% взрослых американцев, размышляя о том, как использование искусственного интеллекта скажется на их работе, чувствуют тревогу, 36% - надежду, 33% - подавленность, 29% - возбуждение (т.е. можно было выбрать больше, чем один вариант ответа). Только 6% полагают, что использование ИИ в долгосрочной перспективе откроет для них новые возможности в работе; 32% ожидают, что из-за ИИ таких возможностей станет меньше.
63% американцев не используют или почти не используют ИИ в работе, 17% даже не предполагали такой возможности. Таким образом, доля не использующих ИИ в работе американцев составляет примерно 81%. Тем не менее, четверть работников, проходивших подготовку в прошлом году, отмечают, что она была связана с ИИ. 
Из тех, кто использует чатботы, 40% отмечают, что они ускоряют выполнение работы, 29% считают, что они улучшают качество. 

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APN.ru