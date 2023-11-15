На азербайджанском дне рождения обнаружены полсотни человек, получивших гражданство РФ, но не вставших на воинский учёт

Вечером во вторник, 14 ноября, в Воронеже сотрудники правоохранительных органов проверили банкет, который проходил в ресторане азербайджанской кухни «Форт» на улице Донбасская, и вручили около пятидесяти повесток в военкомат гостям, недавно получившим российское гражданство, но забывшим встать на воинский учёт. Мужчинам предписано явиться в ведомство для сверки данных.

Азербайджан экстрадирует в РФ Турала Мамедова, который, предположительно, является главой преступной группировки, нападавшей на людей на улицах Петербурга.

Минобрнауки РФ объяснило резкое снижение цен на экзамены для мигрантов желанием установить "фиксированный тариф", который в то же время равняется себестоимости проведения экзамена -- 1000 рублей.











