 

Избиения местных жителей в Петербурге и Самаре; силовики выявили множество "новых россиян", не вставших на воинский учёт

В Петербурге вновь появились молодёжные банды мигрантов, терроризирующих местное население. После избиения местного жителя заведено уголовное дело, ведётся расследование.
Также в Петербурге "мигранты, работавшие на Сенном и Апраксином рынках через «братьев» в ОПГ-диаспоре выстроили коррупционные связи с полицейскими, которые помогли им избежать постановки на воинский учёт. Следователи СК заглянули на крупнейшие рынки Петербурга совместно с представителями военкомата и перепроверили документы у более чем 600 иностранных специалистов и новых россиян. По итогам рейда 150 из них были доставлены в военкомат. Там будет принято решение о постановке уклонистов на воинский учет. Кроме того, в ходе рейда поймали 13 нелегалов".

Избиение местных жителей в Самаре. Оно произошло 8 сентября и попало на видео, однако нападавшие до сих пор не установлены и уголовное дело возбуждено лишь о причинении вреда средней тяжести, хотя избиение происходило толпой и "у парня диагностировали тупую травму левого глаза, сотрясение головного мозга, ЗМЧТ, оскольчатый перелом дна левой глазницы, парестезия подглазничной области слева, диплопия, гемосинус слева, рвано-ушибленные раны сверхнового и нижнего века левого глаза". По данным телеграм-канала "Многонационал", в избиении мог участвовать сын местного "авторитета" Равшана. 

 

Директор и начальник смены подрядной организации, проводившей ремонтные работы в Хабаровском краевом музыкальном театре, который сгорел в результате этих работ, арестованы. Они подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ) и п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции).


 

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