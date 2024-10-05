Избиения местных жителей в Петербурге и Самаре; силовики выявили множество "новых россиян", не вставших на воинский учёт

Директор и начальник смены подрядной организации, проводившей ремонтные работы в Хабаровском краевом музыкальном театре, который сгорел в результате этих работ, арестованы. Они подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ) и п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции).