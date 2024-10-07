 

В Домодедове за один рейд нашли 280 новых россиян, не вставших на воинский учёт; в Думе заявили о "бесцеремонном" обращении с мигрантами

 

Депутат Госдумы от Чечни Адам Делимханов поддержал главу Чечни Рамзана Кадырова, выступив против ужесточения миграционной политики и "бесцеремонного" обращения с мигрантами. "Проблему с мигрантами не решить, разжигая в обществе ненависть к ним", — заявил Делимханов. По его мнению, "этим должны были заниматься компетентные органы, и не сегодня и вчера, а тогда, когда возникали обостряющиеся процессы". Он не пояснил, что нужно делать с накопившимися нерешёнными проблемами вчера и сегодня. 

 

В Подмосковье (Домодедово) правоохранительные органы провели рейд в хостеле и общежитиях по выявлению иностранцев, получивших гражданство России, но решивших не вставать на воинский учёт. Таких новых россиян нашли 280 человекТакже были задержаны 25 мигрантов, незаконно находившихся на территории России. 

В Липецке учительница поставила к доске девочку из семьи мигрантов, которая ела на уроке. Девочка пожаловалась матери, и учительницу заставили извиняться и посоветовали написать заявление об увольнении "по собственному желанию". 

 

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