В Домодедове за один рейд нашли 280 новых россиян, не вставших на воинский учёт; в Думе заявили о "бесцеремонном" обращении с мигрантами

Депутат Госдумы от Чечни Адам Делимханов поддержал главу Чечни Рамзана Кадырова, выступив против ужесточения миграционной политики и "бесцеремонного" обращения с мигрантами. "Проблему с мигрантами не решить, разжигая в обществе ненависть к ним", — заявил Делимханов. По его мнению, "этим должны были заниматься компетентные органы, и не сегодня и вчера, а тогда, когда возникали обостряющиеся процессы". Он не пояснил, что нужно делать с накопившимися нерешёнными проблемами вчера и сегодня.

В Подмосковье (Домодедово) правоохранительные органы провели рейд в хостеле и общежитиях по выявлению иностранцев, получивших гражданство России, но решивших не вставать на воинский учёт. Таких новых россиян нашли 280 человек. Также были задержаны 25 мигрантов, незаконно находившихся на территории России.