В Домодедове за один рейд нашли 280 новых россиян, не вставших на воинский учёт; в Думе заявили о "бесцеремонном" обращении с мигрантами

Депутат Госдумы от Чечни Адам Делимханов поддержал главу Чечни Рамзана Кадырова, выступив против ужесточения миграционной политики и "бесцеремонного" обращения с мигрантами. "Проблему с мигрантами не решить, разжигая в обществе ненависть к ним", — заявил Делимханов. По его мнению, "этим должны были заниматься компетентные органы, и не сегодня и вчера, а тогда, когда возникали обостряющиеся процессы". Он не пояснил, что нужно делать с накопившимися нерешёнными проблемами вчера и сегодня.
В Подмосковье (Домодедово) правоохранительные органы провели рейд в хостеле и общежитиях по выявлению иностранцев, получивших гражданство России, но решивших не вставать на воинский учёт. Таких новых россиян нашли 280 человек. Также были задержаны 25 мигрантов, незаконно находившихся на территории России.В Липецке учительница поставила к доске девочку из семьи мигрантов, которая ела на уроке. Девочка пожаловалась матери, и учительницу заставили извиняться и посоветовали написать заявление об увольнении "по собственному желанию".