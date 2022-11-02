 

"Лаборатория Касперского" предупредила о рассылке вирусов от имени госорганов

 

"Лаборатория Касперского" предупредила россиян о вредоносной рассылке, в которой мошенники от имени правоохранительных и государственных органов предлагают пользователям обновить систему безопасности устройства:

«В конце октября 2022 года эксперты "Лаборатории Касперского" обнаружили вредоносную рассылку якобы от лица правоохранительных и государственных органов, нацеленную на русскоязычных пользователей. В компании зафиксировали несколько тысяч писем, в которых шла речь о специальном решении, позволяющем обезопасить устройства от различных угроз в интернете. На самом деле за ней скрывался троянец-шифровальщик».

В письмах злоумышленники сообщают, что «для безопасного пребывания на интернет-страницах и скачивания приложений разработано специальное обновление для систем безопасности», и прикрепляют ссылку на скачивание продукта. Однако после того, как пользователи переходят по ссылке, на их устройства устанавливалась программа-шифровальщик, данные на устройстве оказывались зашифрованы, за возвращение доступа к ним мошенники просили выкуп. Для рассылки использовался адрес, похожий на официальную почту одного из ведомств.



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APN.ru