 

Мошенники стали получать доступ к "Госуслугам", используя старые симкарты

 

Мошенники стали получать доступ к учётным записям граждан на «Госуслугах», используя бывшие в использовании симкарты. Они покупают ставшие неактивными номера и пытаются через SMS восстановить пароль к аккаунту на «Госуслуга», в банковских приложениях, социальных сетях и мессенджерах. При этом операторы мобильной связи заявляют, что не могут проконтролировать и отключить привязку номера к сервисам, «номера поступают в продажу в таком виде, в каком пользователи их бросают».

Также появилась новая схема мошенничества: злоумышленники предлагают жертвам пройти флюорографию в поликлинике, выбрав поликлинику, дату и время приёма и, якобы для подтверждения записи, назвав код из СМС. В действительности код используется для списания средств с банковской карты жертвы или для авторизации на «Госуслугах».


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APN.ru