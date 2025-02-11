Бойцы СВО записывают слова благодарности Юрию Ускову, иноагентский канал распространяет очерняющую информацию

Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил главе думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василию Пискареву разобраться в ситуации с задержанием Юрия Ускова (тему поднял руководитель фракции "Новые люди" Алексей Нечаев).

"Мы вот только что поддержали Алексея Геннадьевича, поэтому со своей стороны, пожалуйста, направьте обращение как председатель комитета по безопасности тем, кто принял решение в Марий Эл в отношении человека, который многое сделал и создал школу, а ему там вспомнили историю 12-летней давности. Надо разобраться".

По словам Нечаева, Усков "сделал так, что из Марий Эл никуда уезжать не нужно".

"Прямо в Йошкар-Оле на свои деньги построил университет мирового уровня, учит там студентов. Тем, кто после учебы готов работать в сфере IT, помогает с квартирой. Построил для семей сотрудников детский сад, школу, вложил в этот проект университета 10 миллиардов рублей. Условия лучше, чем во многих московских вузах".

Политик Роман Юнеман обратил внимание на то, что очерняющая Ускова информация распространяется через иноагентский канал.

Усков был задержан после того, как выступил против застройки двух рекреационных зон в Марий Эл.