 

Бойцы СВО записывают слова благодарности Юрию Ускову, иноагентский канал распространяет очерняющую информацию

Бойцы СВО с разных участков фронта записывают слова благодарности в адрес Юрия Ускова и его проекта КБ "Сотник", обеспечивающего фронт современной надёжной цифровой связью. Усков оказал помощь фронту на 200 млн рублей, один его сын воюет на СВО, другой работает в ВПК.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил главе думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василию Пискареву разобраться в ситуации с задержанием Юрия Ускова (тему поднял руководитель фракции "Новые люди" Алексей Нечаев).

"Мы вот только что поддержали Алексея Геннадьевича, поэтому со своей стороны, пожалуйста, направьте обращение как председатель комитета по безопасности тем, кто принял решение в Марий Эл в отношении человека, который многое сделал и создал школу, а ему там вспомнили историю 12-летней давности. Надо разобраться".

По словам Нечаева, Усков "сделал так, что из Марий Эл никуда уезжать не нужно".

"Прямо в Йошкар-Оле на свои деньги построил университет мирового уровня, учит там студентов. Тем, кто после учебы готов работать в сфере IT, помогает с квартирой. Построил для семей сотрудников детский сад, школу, вложил в этот проект университета 10 миллиардов рублей. Условия лучше, чем во многих московских вузах".
 

Политик Роман Юнеман обратил внимание на то, что очерняющая Ускова информация распространяется через иноагентский канал.

Усков был задержан после того, как выступил против застройки двух рекреационных зон в Марий Эл.


Усков - основатель компании iSpring в Йошкар-Оле. Является ведущим российским разработчиком решений для корпоративного онлайн-обучения, специализируется на создании программного обеспечения, способствующего эффективному обучению и развитию персонала в различных отраслях. Решениями iSpring пользуется более 61 тыс. клиентов в 172 странах, включая компании Unilever, Bayer, Hyundai, Сбербанк, МТС и ЛУКОЙЛ. Штат компании насчитывает около 450 сотрудников, офисы располагаются в Йошкар-Оле, Москве, Санкт-Петербурге, Владивостоке, Краснодаре, Казани и Сыктывкаре. Программные продукты компании были отмечены международными наградами за технологическое совершенство и качество, в том числе Brandon Hall, Capterra, G2, eLearning Industry, Training Industry.

Помимо разработки программного обеспечения, iSpring участвует в образовательных инициативах: компания основала детскую компьютерную школу «Инфос», IT-лицей «Инфотех» и частный IT-вуз «Институт iSpring». 

 

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