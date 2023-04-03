Проект введения моратория на развитие искусственного интеллекта в мире - следствие санкций Гегемона по отношению к России

Изучая мнения вышедших в тираж экспертов о моратории на расширение внедрения искусственного интеллекта в мире прихожу к мнению, что эти мнения не убедительные, не логичные, не достаточно обоснованы. В них высокая доля тревожной фантасмагории. Это мнение о моратории рассчитано на обывателей, не понимающих основ когнитивных наук. Более того, эти вышедшие в тираж эксперты, на основании анализа их научной лексики и логики, также показывают неглубокое знание когнитивных наук и тех мощных ограничений, которые имеют место в искусственном интеллекте и в его способности конкурировать с живой психикой. То, что искусственный интеллект обыграл человека в шахматах, ещё ни о чем не говорит.





В человеке всегда будут присутствовать непредсказуемые интуитивные и творческие процессы и решения, которые не будут доступны искусственному интеллекту. Принципы работы мозга и искусственного интеллекта имеют между собой мощную пропасть. Говорю это как специалист, который долгое время занимался когнитивной психологией. Мною еще в 2005 году был разработан новый подход к когнитивной науке - нанопсихология. Имею научные публикации на этот счёт и выступал на международных конгрессах.





Читаю этих вышедших в тираж экспертов. И всё больше понимаю, что этот проект с некими иными скрытыми мотивами.Вот, например, мысль от директора по исследованиям Open AI Ильи Суцкевера, который сейчас непосредственно руководит содержательно-научным аспектом создания GPT5: «Что значит достаточно хорошо предсказать следующий токен? Это значит, что вы понимаете реальность, которая привела к созданию этого токена» (интервью Дваркешу Пателю, 27 марта).





Казалось бы, это означает, что уже есть большие языковые модели – это совсем не просто языковая статистика, это модель реального мира, которая отражена в этой статистике! Казалось бы! Это крайне важное различение, которое «укореняет», «воплощает» языковой искусственный интеллект в реальном мире с его физикой, телесностью, желаниями, эмоциями, страстями и т.д. Казалось бы, можно вспомнить Павлова – через вторую сигнальную систему Вы можете влиять на реальный мир, хотя эволюционно она изначально возникла только как надстройка над первой сигнальной системой.





Казалось бы, что все максимально серьезно и большие языковые модели GPT5-класса будут иметь потенциал управлять реальным миром таким же образом, как вторая сигнальная система человека влияет на реальный мир. Казалось бы! Вот такие эксперты! Конечно, всё это эмоциогенные фантасмагории. Пока это голые декларации. Хотя бы потому, что уже много юмора и последствий от этих нейросетей. Они часто неадекватны и подводят клиентов.

По сути своей, имеет место расчёт на то, что многие обыватели мира не понимают глубоко когнитивные науки и ограничения, которые имеют место у искусственного интеллекта. Опасения развития искусственного интеллекта преувеличены. Есть более актуальные мировые проблемы.​





Авторитетные и ведущие специалисты когнитивных наук всегда были на правильном пути. Но сейчас они тогда, когда в СМИ распространяется эта авантюра, почему-то отмалчиваются. Раньше от них всегда сквозила тема критики и ограничений искусственного интеллекта. И вдруг их риторика сильно поменялась. Или они стали игнорировать всё это? Почему?





А так, в целом, согласно проектам постмодернистской философии, Язык - это монстр, который способен Нас изучать, а не Мы его! Язык это знаковая живущая ткань, способная сама по себе, через свои внутренние законы знаков создавать основания влияния на нас! Эту проблему еще поставил советский психолог Выготский в "Психологии искусства", который изучал механизмы знаков влияния знаков как таковых без привязки к психическому. Но всё это ещё не даёт повода заниматься мораторием на искусственный интеллект.





Нужно познавать когнитивную науку. Науку о том, как возможно знание. Как оно формируется в искусственных системах. Как обучаются эти системы? Там есть ограничения. Сейчас много обывательского дилетантизма вокруг нейросетей. Психическое - это не только продукт нейросетей. Начались фантасмагории вокруг всего этого. Возможно, что в этих опасениях есть доля тревожных фантасмагорий. Но какая это доля?





Лидеры когнитивных наук всегда были на правильном пути. Их критика и размышления об ограничениях и вторичности искусственного интеллекта к психике человека, сейчас актуальны.





Мой анализ показал, что несмотря на то, что у специалистов в сфере когнитивных наук, имеет место мощное рациональное и логическое мышление, в них есть и мощное эмоциональное решение, связанное с временным влиянием читаемого. Потом них эта эмоциональная компонента сойдет на нет. Наблюдайте за тем, как этап авантюра уляжется. Ведь улеглась же авантюра, связанная с мировым карантином, с помощью которого Билл Гейтс заработал баснословные прибыли! И сейчас Билл Гейтс поддерживает эту авантюру!





Конечно, Россия не сократит проекты по развитию искусственных нейросетей и интеллекта. Проблема в том, что мы здесь вторичны. И сейчас, благодаря этому разрекламированному мораторию, Россию ограничат в пользовании составляющими, которые бы нам позволили разрешать проблему доморощенного искусственного интеллекта. Оно и понятно, международная политическая раскладка сил такова! Россия находится в условиях международного буллинга.





Таким образом, проект введения моратория на развитие искусственного интеллекта в мире, это, вероятнее всего, следствие проекта санкций Гегемона по отношению к России, а также наметившегося внешнеполитического поведения Китая. Китай преуспел в сфере искусственного интеллекта. Новое политическое мироустройство должно произойти, в том числе и потому, что Гегемон проиграет в сфере искусственного интеллекта. Этого и опасается Гегемон.



И уже потом идут факторы, связанные с тем, что мировой затейник и строитель пирамид Илон Маск с помощью приложений искусственного интеллекта хотел экономически лохануть различные страны мира. Из-за новой ситуации в мире этот проект Маска сорвался. Былые мотивы на нейросети у Маска исчезли





Всё влияние СМИ и публикации про этот мораторий на искусственный интеллект нужно взять за скобки! Искусственный интеллект нужно внедрять и не прислушиваться к авантюрам всяческих марионеток Гегемона, начиная с Илона Маска и кончая Биллом Гейтсом. Скрытые мотивы этих марионеток необходимо изучать.





Ученый из США Элиезер Юдковский призвал прекратить тестировать искусственный интеллект (ИИ) из-за его опасности для всего человечества. Об этом он написал в статье для Time. Он отметил, что бизнесмены Илон Маски Стив Возняк, призвавшие ранее приостановить обучение нейросетей как минимум на полгода, серьезно недооценивают ситуацию. «Многие исследователи, погруженные в эти вопросы, в том числе и я, ожидают, что наиболее вероятным результатом создания сверхчеловеческого умного ИИ при любых обстоятельствах, отдаленно напоминающих нынешние, будет то, что буквально все на Земле умрут»,— говорится в статье.





Ранее Маск и Возняк в своем письме, призывавшем «немедленно приостановить» обучение систем искусственного интеллекта, отмечали, что это необходимо сделать, чтобы понять, что такие системы действительно безопасны. Они также задались вопросами о том, насколько правильно внедрять ИИ вовсе сферы жизни.





Вот мои предположения на этот счёт:

1. Вероятнее всего, опасения связаны со срывом планов Гегемона с помощью более продвинутых искусственных нейронных сетей , благодаря удачным экономическим прогнозам, победить в экономической войне. Сделать правильно ставки!

Так например, прогнозирование котировок акций на основе котировок за прошлую неделю может оказаться успешным (а может и не оказаться), тогда как прогнозирование результатов завтрашней лотереи на основе данных за последние 50 лет почти наверняка не даст никаких результатов.



2. Это, по-видимому неудачный проект Маска. Маск хотел глобально с помощью нейросетей лохануть экономику различных экономических субъектов. Сделать ставки на основании подсказок работы нейросетей или ИИ. Но этому помешала новая мировая экономическая ситуация и раскладка мировых политико-экономических сил.

По сути, закрывается проект Маска, который должен был внедриться в условиях, когда не было того напряжения и непредсказуемости, которые возникли сейчас.



3. Именно в этом причина всех этих блефовых призывов Илона Маска о сворачивании развития искусственного интеллекта. В новой ситуации поменялись задачи и цели. Обо всём этом я писал ещё весной. И предполагал, чтобы многие технологические проекты Илона Маска накроются медным тазом, так как исчезла экономическая возможность строить всяческие пирамиды, продавая пустоту. Маятник мировой экономической раскладки качнулся в другую сторону. Сейчас не до ставок, и не до игр.





4. Вероятнее всего, Э. Юдковский - марионетка , разыгрываемая Илоном Маском. Это заказное интервью. И таких интервью будет ещё множество в рамках проекта и игр Илона Маска.





5. Имеет место расчёт на то, что многие обыватели мира не понимают глубоко когнитивные науки и ограничения, которые имеют место у искусственного интеллекта. Опасения развития искусственного интеллекта преувеличены. Есть более актуальные мировые проблемы.





6. Несколько лет назад Билл Гейтс точно также, запугав, ввел мир в авантюрный карантин, на котором Майкрософт мощно заработало.

Вторая авантюра начинается? Это опять его бизнес-планы? Скрытые мотивы нужно глубоко изучать. И ждать общемировых авантюр. Тем более, мировая ситуация такова и этот кипиш, вероятнее всего, хорошо просчитан!





Доцент кафедры педагогической психологии Института психологии и образования Казанского федерального университета,

кандидат психологических наук,

заслуженный работник культуры РТ

Рамиль Гарифуллин



