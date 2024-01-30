Компания Илона Маска вживила имплант в мозг человека с намерением создать "киборга"

Нейротехнологическая компания предпринимателя Илона Маска Neuralink впервые вживила имплант в мозг человека. Предполагается
, что это позволит человеку управлять телефоном и компьютером силой мысли, а "первыми пользователями станут люди, утратившие контроль над своими конечностями". Вместе с тем, дальнейшая идея заключается в том, что "подобные нейроинтерфейсы позволят человеку стать киборгом, способным противостоять искусственному интеллекту, а также помогут людям научиться напрямую управлять компьютером при помощи силы мысли". Не сообщается, может ли с помощью "подобного нейроинтерфейса" осуществляться управление человеком.