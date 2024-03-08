Американские республиканцы и демократы резко разошлись в своём отношении к ковиду и ковидовакцинам

По данным
американского Исследовательского центра Пью, в США заметно сильное расхождение во взглядах на ковид и ковидовакцинацию между республиканцами и демократами.
42% американцев-демократов в феврале 2024 года сообщили, что они ревакцинировались от ковида, но только 15% американцев-республиканцев тоже это сделали.
Весьма заметно и расхождение между пожилыми (старше 65 лет) американцами: 66% демократов этого возраста продолжают ревакцинироваться от ковида, но только 24% пожилых республиканцев тоже это делают.
28% демократов продолжают считать ковид серьёзной угрозой (среди республиканцев 12%).
34% демократов боятся заболеть ковидом (и 18% республиканцев).
54% демократов боятся "сами того не зная, разнести заразу", но только 24% республиканцев боятся этого.
В особенности мало боятся ковида белые американцы (20%); боящихся больше среди чёрных (43%) и азиатов (36%).
В целом американцы скорее готовы вакцинироваться от гриппа (44%), чем от ковида (28%).
Американцы-республиканцы более чем вдвое чаще вакцинируются от гриппа, чем от ковида (37% vs. 15%), но даже демократы вакцинируются от гриппа чаще, чем от ковида (53% vs. 42%).