 

Украинцы атакуют российские регионы, погибшая в Белгородской области, в Горловке 13 раненых

Мирная жительница погибла из-за атаки украинского БПЛА в селе Мокрая Орловка Белгородской области. В Волоконовском районе на участке автодороги Погромец — Коновалово — Давыдкин на движущийся легковой автомобиль с дрона сброшено взрывное устройство. Ранена семейная пара.
Пять мирных жителей ранены в результате украинских обстрелов рынка и жилого массива в Горловке. Затем украинцы ударили по рейсовому автобусу в Горловке. Число раненых от украинских атак за 12 февраля достигло тринадцати, среди них два подростка.
Три человека ранены вчера вечером в Новой Каховке.
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