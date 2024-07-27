Украинцы атакуют российские регионы, погибшие и раненые в Белгородской, Курской, Херсонской областях

В Белгородской области украинскими атаками ранены
женщины: мирная жительница в селе Бочковка (также повреждены сельхозпредприятие и ЛЭП) и мирная жительница в селе Муром (дрон атаковал легковой автомобиль). Затем стало известно, что из-за обстрела Бочковки погиб
мирный житель (скончался по дороге в лечебное учреждение). Из-за обстрелов часть Шебекина, Мурома, Нехотеевки, а также Новая Таволжанка, Архангельске, Глотово, Безымено остались без электричества
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В Новой Каховке (Херсонская область) погиб
мужчина 1957 г.р., в Раденске ранена женщина 1961 г.р.