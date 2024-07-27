 

Украинцы атакуют российские регионы, погибшие и раненые в Белгородской, Курской, Херсонской областях

В Белгородской области украинскими атаками ранены женщины: мирная жительница в селе Бочковка (также повреждены сельхозпредприятие и ЛЭП) и мирная жительница в селе Муром (дрон атаковал легковой автомобиль). Затем стало известно, что из-за обстрела Бочковки погиб мирный житель (скончался по дороге в лечебное учреждение). Из-за обстрелов часть Шебекина, Мурома, Нехотеевки, а также Новая Таволжанка, Архангельске, Глотово, Безымено остались без электричества.
В Курской области ранены два рыбака в Елизаветовке.
В Брянской области атакованы Курковичи, разрушено частное домовладение. 
В Новой Каховке (Херсонская область) погиб мужчина 1957 г.р., в Раденске ранена женщина 1961 г.р. 
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