Пятеро детей и водитель ранены в результате атаки беспилотника ВСУ на школьный автобус

Пятеро детей и водитель школьного автобуса ранены
во время прицельной атаки беспилотника ВСУ в Васильевском муниципальном округе Запорожской области. Водитель в тяжёлом состоянии.
Семеро мирных жителей ранены
в результате обстрела Горловки кассетными боеприпасами. Также, в результате сброса взрывчатки на автомобиль, ранен
сотрудник коммунального предприятия.
В Каховке (Херсонская область) ранена
женщина 1937 г.р.
В Белгородской области атакованы
Уразово, Графовка, Муром, Новая Таволжанка, Рождественка, Балки. Повреждены ЛЭП, автомобили, частные дома, социальный объект.
За неделю
от ударов ВСУ в российских регионах погибли 11 мирных жителей, в том числе один ребёнок, ранены 76.