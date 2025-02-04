Пятеро детей и водитель ранены в результате атаки беспилотника ВСУ на школьный автобус

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Пятеро детей и водитель школьного автобуса ранены во время прицельной атаки беспилотника ВСУ в Васильевском муниципальном округе Запорожской области. Водитель в тяжёлом состоянии.
Семеро мирных жителей ранены в результате обстрела Горловки кассетными боеприпасами. Также, в результате сброса взрывчатки на автомобиль, ранен сотрудник коммунального предприятия.
В Каховке (Херсонская область) ранена женщина 1937 г.р.
В Белгородской области атакованы Уразово, Графовка, Муром, Новая Таволжанка, Рождественка, Балки. Повреждены ЛЭП, автомобили, частные дома, социальный объект.
За неделю от ударов ВСУ в российских регионах погибли 11 мирных жителей, в том числе один ребёнок, ранены 76.
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