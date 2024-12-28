Украинцы атакуют российские регионы, раненые в Белгородской, Херсонской областях, ДНР

Два человека ранены
в селе Палатово Белгородской области в результате удара беспилотника, повреждены три жилых дома. В селе Верхососна повреждена ЛЭП, село без света.
Два мирных жителя ранены
в Горловке в результате сброса взрывчатки с беспилотника на автомобиль. Затем в результате обстрела украинцами ЖК "Комсомолец" ранены
5 человек.
Четыре человека ранены
в Новой Каховке в результате сброса взрывчатки с беспилотника на автомобиль. Также ранен
мирный житель в Казачьих Лагерях, ранена
пожилая женщина в Алёшках.