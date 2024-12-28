 

Украинцы атакуют российские регионы, раненые в Белгородской, Херсонской областях, ДНР

Два человека ранены в селе Палатово Белгородской области в результате удара беспилотника, повреждены три жилых дома. В селе Верхососна повреждена ЛЭП, село без света.
Два мирных жителя ранены в Горловке в результате сброса взрывчатки с беспилотника на автомобиль. Затем в результате обстрела украинцами ЖК "Комсомолец" ранены 5 человек.
Четыре человека ранены в Новой Каховке в результате сброса взрывчатки с беспилотника на автомобиль. Также ранен мирный житель в Казачьих Лагерях, ранена пожилая женщина в Алёшках.
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