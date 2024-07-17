Из-за атак ВСУ раненые в Курской и Херсонской областях, ДНР, масштабные отключения энергии в Запорожской области

В результате сброса боеприпаса с украинского дрона на пожарную часть в Тёткине (Курская область) ранен
спасатель. Затем в результате атаки украинских дронов на Новоивановку ранены
водитель грузовика и два работника сельхозпредприятия.
Число раненых
за 16 июля мирных жителей в ДНР возросло до четырёх (ранее сообщалось о двоих): дрон сбросил боеприпас на гражданский автомобиль. 17 июля ещё два мирных жителя ранены
при атаке беспилотника под Ясиноватой; вновь атакованы
сотрудники МЧС, тушившие пожар.
В Херсонской области за сутки от украинских атак одна женщина погибла
(в Коханах), ещё 8 мирных жителей ранены.
Несколько ключевых объектов электроэнергетики Запорожской области повреждены в результате обстрела ВСУ, это вызвало перебои в подаче электричества для значительного числа потребителей в Каменка-Днепровском, Веселовском, Михайловском и Васильевском округах. В Токмакском муниципальном округе ситуация остаётся критической, так как повреждение еще одного объекта электросетевого хозяйства привело к обесточиванию 65 населенных пунктов, включая районы Токмакского и Пологовского округов.