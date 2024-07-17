Из-за атак ВСУ раненые в Курской и Херсонской областях, ДНР, масштабные отключения энергии в Запорожской области

для значительного числа потребителей в Каменка-Днепровском, Веселовском, Михайловском и Васильевском округах. В Токмакском муниципальном округе ситуация остаётся критической , так как повреждение еще одного объекта электросетевого хозяйства привело к обесточиванию 65 населенных пунктов, включая районы Токмакского и Пологовского округов.

Несколько ключевых объектов электроэнергетики Запорожской области повреждены в результате обстрела ВСУ, это вызвало перебои в подаче электричества