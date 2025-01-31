Следствие установило картину произошедшего в Русском Поречном; ВСУ атакуют российские регионы, в Горловке 11 раненых

Российские следователи установили личность украинских солдат, совершивших убийства и изнасилования мирных жителей села Русское Поречное в Курской области. По данным следствия
, к преступлениям причастны военнослужащие из 92-й отдельной штурмовой бригады. Среди них — старший солдат Евгений Фабрисенко, командир 11 роты 4 батальона с позывным «Кум» и трое военнослужащих с позывными «Мотыль», «Проводник» и «Художник». С 28 сентября по 24 ноября 2024 года они изнасиловали восемь женщин, которых затем убили. Также по приказу командира украинцы убили одиннадцать мужчин и ещё троих женщин. После этого соучастники перенесли тела убитых ими 22 граждан в подвальные помещения
частных жилых домов села Русское Поречное. Фабрисенко рассказал
, что Русское Поречное "зачищали по домам": "мы видели и стреляли".
Мужчина 1965 г.р. погиб
, женщина 1964 г.р. ранена в результате украинского обстрела села Каиры в Херсонской области. Также ВСУ ударили по складам в Новой Каховке, повреждены
шесть складских магазинов. В Каховке ранены
две женщины.
В результате обстрела кассетными боеприпасами центра Горловки в городе 11 раненых
, повреждены четыре учреждения здравоохранения, жилые дома, автомобили.
В результате атаки БПЛА на юге Воронежской области ранен водитель автомобиля, повреждено остекление промышленного предприятия.
В результате атаки БПЛА возник пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Волгоградской области (потушен), один рабочий пострадал
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Дважды обстреляно белгородское Шебекино, повреждены
11 частных домов и два автомобиля, одна улица осталась без света
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