 

Следствие установило картину произошедшего в Русском Поречном; ВСУ атакуют российские регионы, в Горловке 11 раненых

Российские следователи установили личность украинских солдат, совершивших убийства и изнасилования мирных жителей села Русское Поречное в Курской области. По данным следствия, к преступлениям причастны военнослужащие из 92-й отдельной штурмовой бригады. Среди них — старший солдат Евгений Фабрисенко, командир 11 роты 4 батальона с позывным «Кум» и трое военнослужащих с позывными «Мотыль», «Проводник» и «Художник». С 28 сентября по 24 ноября 2024 года они изнасиловали восемь женщин, которых затем убили. Также по приказу командира украинцы убили одиннадцать мужчин и ещё троих женщин. После этого соучастники перенесли тела убитых ими 22 граждан в подвальные помещения частных жилых домов села Русское Поречное. Фабрисенко рассказал, что Русское Поречное "зачищали по домам": "мы видели и стреляли".
 
Мужчина 1965 г.р. погиб, женщина 1964 г.р. ранена в результате украинского обстрела села Каиры в Херсонской области. Также ВСУ ударили по складам в Новой Каховке, повреждены шесть складских магазинов. В Каховке ранены две женщины.
В результате обстрела кассетными боеприпасами центра Горловки в городе 11 раненых, повреждены четыре учреждения здравоохранения, жилые дома, автомобили.
В результате атаки БПЛА на юге Воронежской области ранен водитель автомобиля, повреждено остекление промышленного предприятия. 
В результате атаки БПЛА возник пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Волгоградской области (потушен), один рабочий пострадал.
Дважды обстреляно белгородское Шебекино, повреждены 11 частных домов и два автомобиля, одна улица осталась без света.

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