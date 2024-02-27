 

Украинцы атакуют российские регионы, при обстреле брянского села ранены трое, ранена женщина в Горловке

Из-за очередного украинского обстрела повреждены два жилых дома и нарушено электроснабжение в посёлке Белая Берёзка Брянской области. Затем украинцы обстреляли центр села Суземка и ранили троих мирных жителей, один раненый в тяжёлом состоянии. Также повреждено административное здание.
В Курской области обстреляно село Гуево, оно также частично осталось без света. Затем обстреляно село Козино. 
В Белгородской области за сутки обстреляны или атакованы БПЛА: Журавлёвка, Ближнее, Варваровка, хутор Угрим, хутор Старый, Почаево, Головчино, Хотмыжск, Пороз, Замостье, Дроновка, Казачок, Колотиловка, Вязовое, Новая Таволжанка, Шебекино, Муром. 26 февраля погибли три человека, шестеро ранены, в том числе дети, один раненый в реанимации. 
В Херсонской области украинским обстрелом разрушен жилой дом в селе Железный Порт. Также в Новой Каховке совершён налёт на гуманитарный штаб и МФЦ, а в селе Чернянка серьёзно повреждён многоквартирный жилой дом.
В Горловке, ДНР, украинцы пытались атаковать дронами бригаду ремонтников, направлявшихся к электроподстанциям, было перехвачено 17 дронов, обошлось без пострадавших. Затем украинцы обстреляли два многоквартирных жилых дома и ранили женщину 1958 г.р.
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