Украинцы атакуют российские регионы, погибшие в Курской, Запорожской, Херсонской областях

Число мирных жителей, которые пострадали при украинском обстреле города Новая Каховка Херсонской области, увеличилось до 28, пятеро из них погибли
. Затем в результате очередного обстрела Новой Каховки ранена
ещё одна мирная жительница, 1940 г.р.
Есть раненые
в результате ударов украинских дронов по гражданским автомобилям в Курской области, а при ударе тремя тактическими ракетами по населённому пункту Большое Жирово Фатежского района Курской области два мирных жителя погибли
.
Под Токмаком (Запорожская область) в результате удара дрона погиб
водитель гражданского грузовика.
Также украинцы ударили дронами
по Белгороду и Шебекину, загорелась кровля пустующего здания, повреждён грузовик, повторным ударом в Шебекине повреждён
многоквартирный дом.