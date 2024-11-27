 

Украинцы атакуют российские регионы, погибшие в Курской, Запорожской, Херсонской областях

Число мирных жителей, которые пострадали при украинском обстреле города Новая Каховка Херсонской области, увеличилось до 28, пятеро из них погибли. Затем в результате очередного обстрела Новой Каховки ранена ещё одна мирная жительница, 1940 г.р. 
Есть раненые в результате ударов украинских дронов по гражданским автомобилям в Курской области, а при ударе тремя тактическими ракетами по населённому пункту Большое Жирово Фатежского района Курской области два мирных жителя погибли
Под Токмаком (Запорожская область) в результате удара дрона погиб водитель гражданского грузовика.
Сообщается о массированной атаке дронами и ракетами на Севастополь, в том числе аэродром Бельбек. 
Также украинцы ударили дронами по Белгороду и Шебекину, загорелась кровля пустующего здания, повреждён грузовик, повторным ударом в Шебекине повреждён многоквартирный дом.

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