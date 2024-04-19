В Донецке и Херсонской области погибли мирные жители, в Белгородской области ранены женщины

Украинцы обстреляли село Ясные Зори в Белгородской области, ранены две женщины, повреждены три частных дома. В Белгородской области за сутки воздушных атак повреждены 9 частных жилых домов и 17 автомобилей.
Мужчина 1967 г.р. погиб, подорвавшись на мине в Петровском районе Донецка, ранена женщина 1970 г.р.
В Херсонской области украинцы ударили по жилому сектору села Каиры, погиб мужчина. В Каховке из-за обстрела украинской армии начался пожар в частном доме, также украинцами обстреляна машина скорой помощи.