"Злой город". Мысли о фильме

Фильм Константина Буслова "Злой город", конечно, стоит посмотреть. Хотя это не шедевр, это просто хорошая работа. Для шедевра ему не хватает лёгкости - не в смысле сюжета, сюжет там, понятное дело, очень тяжёлый (фильм повествует о взятии Козельска войсками Батыя в 1238 году). Нет, фильму не хватает той естественности, когда история словно бы разворачивается сама собой на наших глазах или же захватывает настолько, что уже не остаётся внимания, чтобы увидеть швы. В "Злом городе" швы видны. Есть в нём и некоторая пунктирность, когда важные детали наскоро намечены, но не прорисованы. Проговорены, а не показаны. Если использовать время с умом, лучше бы он длился три часа, а не два. Масштаб темы это вполне позволяет.

Ну, и композиционно мне бы хотелось его построить несколько иначе (это уж чисто субъективное замечание).





На этом заканчиваю придираться к, в общем, хорошему, добротному, нестыдному фильму о героическом эпизоде русской истории. Сделан он, несомненно, с уважением и с чувством. Скажу немного о мыслях, которые у меня появились во время просмотра.





Во-первых, подумалось о том, что нам не хватает хороших фильмов о русских купцах и промышленниках. Торговые люди - это глубоко укоренившаяся в советское время традиция - часто показаны как потенциальные предатели, думающие только о спасении собственной жизни и прибыли. Даже когда - как в истории осады Козельска - для этого нет никаких оснований. Получается так, что торговцы - всегда трусы и мерзавцы. Нам нужны образы купцов и предпринимателей, осознающих свою связь с народом и землёй.





Во-вторых, фильм снова навёл на мысли о значении религии. В "Злом городе" монахи - в сущности, воины, они с лёгкостью "переменяют образы". Нет, это не плохо. Это достаточно правдиво и оттеняет одну важную идею: вера может использоваться как для воодушевления на бой, так и для непротивления. Но в бою она нужна людям. Им действительно важно верить, что, умирая с честью, они отправляются в лучшую жизнь и обретают славу. И нам, зрителям, тоже хочется в это верить.





Я смотрю подобные сюжеты со стеснённым сердцем, как человек, который не верит, но признаёт, что это полезная и хорошая вера. И больше того: красивая. Что нам ещё остаётся, кроме того, чтобы верить, что все эти хорошие и храбрые люди погибли не напрасно? В конце концов, если история осады Козельска пережила восемьсот лет - значит, всё было не напрасно.

Название "Злой город", данное врагами, - это, по тем временам, как орден. Но гораздо важнее, что сохранилось имя Козельск и место Козельск, и жизнь восторжествовала над смертью.



