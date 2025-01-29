Вышел художественный фильм "Злой город" о героической обороне Козельска

В Москве состоялась премьера исторического фильма "Злой город" режиссёра Константина Буслова. Картина о защитниках Козельска выйдет на большие экраны 30 января.

В основу фильма легла героическая оборона Козельска в 1238 году от многочисленного войска Золотой Орды. Жители города сопротивлялись хану Батыю, за два месяца осады погибли тысячи монгольских воинов, хан Батый повелел навеки забыть имя Козельска и отныне именовать злым городом.

Для съёмок картины с нуля из натуральных материалов был выстроен исторический Козельск, деревянный мост через реку Жиздра и монгольский стан Батыя из многочисленных юрт. "Каждый дом был тщательно спроектирован и вычерчен до каждого отдельного бревна - это около 40 строений, включая церковь, а также бревенчатую стену и монгольский стан с настоящими юртами", - пояснили в пресс-службе. Для фильма было создано порядка 1 тыс. оригинальных костюмов.

"Мы три года действительно снимали этот большой, очень сложный проект, - сказал Буслов. - История о том, как маленький русский город Козельск встал на пути у целого монгольского войска во главе с ханом Батыем, движущегося на Русь, зацепила меня своей цельностью, разнохарактерностью персонажей, их отвагой и жертвенностью".

По словам Алексея Гуськова - одного из актёров, - этот фильм рассказывает "не только о героях прошлого, но и о нас сегодняшних". "Он про то, как важно стоять за своих близких, за свой дом, за свою землю. А главное - он о людях, которые, несмотря на страх и боль, остаются верными своим принципам".

"Многие эпизоды из "Злого города" совпадают с нашими днями практически на сто процентов. Однако сценарий картины был готов еще задолго до пандемии, а к работе над фильмом мы приступили три года назад, так что обвинять нас в конъюнктуре бессмысленно, как и нет оснований говорить, что нам что-то в нашей картине удалось спрогнозировать", - сказал Константин Буслов в интервью.