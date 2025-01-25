В Британии за десять лет ошеломляюще выросло число детей с расстройствами пищевого поведения и "гендерной дисфорией"

Всего за десять лет - с 2012 по 2022 гг. количество детей (младше 18 лет) госпитализируемых в Британии с расстройством пищевого поведения выросло на 515%. В особенности часто от психических расстройств (имеются в виду не только расстройства пищевого поведения) страдают девочки 11-15 лет. Более чем в половине случаев (53,4%) они сопровождаются самоповреждением. Как пишет "Дейли Мейл", сейчас каждый пятый британский ребёнок 7-17 лет, предположительно, имеет психические проблемы.

За те же десять лет больше чем в пятьдесят раз выросло количество британских детей, страдающих от "гендерной дисфории". Если в 2011 году насчитывалось 200 человек младше 18 лет, считающих себя "трансгендерами", то к 2021 году их стало более 10 000.





Элитные британские университеты обязались проводить политику "инклюзивности" в попытке "сократить разрыв" между белыми студентами из среднего класса и всеми остальными, которые поступают в университеты в два раза реже. Преподаватели считают, что традиционные экзамены ставят в невыгодное положение этнические меньшинства, учащихся из бедных семей, а также лиц с проблемами психического здоровья и ограниченными возможностями.

Оксфордский университет пообещал "использовать более разнообразный и инклюзивный набор оценок", чтобы "повысить вероятность" получения хороших результатов студентами "более низкого социально-экономического положения". Кембриджский университет обещает "улучшить результаты" для "чернокожих британцев и британско-бангладешских студентов". В одном из исследований Кембриджа традиционные оценки рассматриваются как "угроза самооценке".

По статистике, разрыв в оценке между белыми и чернокожими студентами составляет 22%, а между учащимися из благополучных и неблагополучных семей - 11%.