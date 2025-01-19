 

В Британии за 10 лет число детей "с особыми образовательными потребностями" выросло вчетверо

Почти в четыре раза выросло за десять лет число детей с "особыми образовательными потребностями" в Британии. Подсчёт произведён по тому показателю, что сейчас 420 000 британских учащихся получают дополнительное время на экзаменах (в 2012/13 учебном году - 107 000). Таким образом, сейчас почти треть британских учеников - дети с "особыми образовательными потребностями". В частных школах их почти половина - 42%, в государственных - 27%.
"Особые образовательные потребности" означают, что либо у ученика имеется достаточно серьёзный диагноз (дислексия, аутизм и т.п.), либо - работники британской системы образования не исключают этого - речь идёт о жульничестве с целью получить преимущество на экзамене. Резкое преобладание "особых образовательных потребностей" в частных школах также наводит их на эту мысль.
В то же время верно и то, что за последнее десятилетие постановка диагнозов "аутизм" или "тревожное расстройство" значительно участилась.
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