 

В России стало больше евреев, в Европе усилился антисемитизм

 

Евреи, которые уехали из России после начала специальной военной операции, вернулись, заявил президент Федерации еврейский общин России, раввин Александр Борода. Он отметил, что многие уехали в Израиль, чтобы получить гражданство, однако "по факту все вернулись" в Россию. А после начала военных действий Израиля против ХАМАС в Россию приехало больше евреев, чем уехало в начале спецоперации.

Ранее Борода рассказал, что во многих странах Европы наблюдается подъём антисемитских настроений, представляющий угрозу для синагог и в целом для евреев: 

"Мы говорим, безусловно, о подъеме антисемитизма в Европе. Причем говорим не только мы, а говорит еврейская община в Европе. Мы с ними в этом смысле абсолютно солидарны, они это чувствуют. Мы говорим с их слов, они там находятся, они жертвы этих антисемитических выступлений и нападений".

В Европе, по его словам, происходит очень много событий, "которых она давно не видела". "Это свастики, уличные конфликты, это угрозы для синагог и в целом для евреев. <…> Мы не говорим о просто поддержке тех или иных событий, тех или иных групп в арабо-израильском конфликте, а именно маргинальные, направленные на агрессию по отношению к евреям. Эти события, к сожалению, развиваются. Они плохо управляемы как полицией, так и другими силовыми структурами".

Раввин, приведя в пример события в Дагестане, сказал, что антисемитские события случаются и в России (на самом деле в Дагестане нападали как на синагоги, так и на православные храмы), но признал, что "в Европе это намного масштабнее".


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