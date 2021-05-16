 

10 фактов об американских евреях

Исследовательский центр Пью (Вашингтон) провёл обзор ключевых фактов, касающихся идентичности американских евреев. 
1. Процентное соотношение евреев в Израиле почти не меняется и остаётся на уровне 2,2-2,4%.
2. 92% американских евреев идентифицируют себя как "белые, не латиносы". В возрастной категории 18-29 лет так определяют себя 85% евреев.
3. Евреи менее религиозны, чем американцы в целом. Лишь 21% евреев говорят, что религия очень важна для них (среди американцев в целом -- 41%).
4. 71% американских евреев поддерживают Демократическую партию -- но это не касается ортодоксальных евреев, из них, наоборот, 75% поддерживают Республиканскую партию, и эта доля растёт: в 2013 году республиканцев поддерживали лишь 57% ортодоксальных евреев.
5. Три четверти американских евреев считают, что антисемитизм в США растёт, что он больше, чем пять лет назад. Больше того: 53% американских евреев сказали, что лично они чувствуют себя в США в меньшей безопасности, чем это было пять лет назад.
6. 82% американских евреев указали, что забота об Израиле важна для их идентичности. 
При этом более половины американских евреев отрицательно относятся к затянувшемуся пребыванию у власти Беньямина Нетаньяху.
63% считают, что палестино-израильский конфликт можно разрешить мирным путём.
7. 72% принимают участие в приготовлении традиционной еврейской еды, 57% посещают важные для евреев достопримечательности, 43% следят за еврейскими темами в СМИ.
8. Молодые евреи (до 29 лет) чаще относят себя к ортодоксам, чем старые (от 65 лет): 17% vs. 3%. В то же время молодые евреи и чаще называют себя нерелигиозными.
9. Американские евреи, принадлежащие к разным ветвям иудаизма, считают, что у них мало общего друг с другом и скорее склонны искать общность с евреями Израиля, чем друг с другом.
10. 42% американских евреев женаты на нееврейках. Причём среди полукровок с одним еврейским родителем таких уже 82%. Зато среди ортодоксальных евреев на нееврейках женаты лишь 2%.

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