58% израильтян считают, что их страну не уважают в мире

По данным американского Исследовательского центра Пью, 58% граждан Израиля считают, что их страну не уважают в мире. 40% думают, что уважают. Израильские евреи гораздо больше, чем израильские арабы, озабочены тем, чтобы Израиль уважали в мире: уважения хотят 93% евреев и только 46% арабов. Правые хотят уважения больше (90%), чем левые (65%).

91% израильских евреев считают, что антисемитизм широко распространён в мире. С этим согласны только 51% израильских арабов. 79% израильских евреев считают, что антисемитизм в мире растёт. С этим согласны 38% израильских арабов.

68% израильских евреев согласны и с тем, что исламофобия широко распространена в мире; 62% считают, что она растёт.

Арабы менее чувствительны: 59% израильских арабов согласны с тем, что исламофобия широко распространена, и 40% считают, что она растёт.











