 

80% евреев в ЕС отмечают рост антисемитских настроений; в России ФСБ предотвратила атаку на православный храм

76% евреев, живущих в странах ЕС, периодически скрывают свою национальность, боясь антисемитизма. 80% опрошенных евреев (в 13 странах ЕС) отмечают подъём антисемитских настроений в стране проживания за последние пять лет. О фактах столкновения с антисемитизмом в Интернете заявили 90% респондентов, еще 56% рассказали об антисемитских проявлениях среди своих знакомых. Каждый третий еврей избегает еврейских мероприятий, потому что не чувствует себя там в безопасности.

14 мая председатель Европейской еврейской ассоциации раввин Менахем Марголин в письме главам МВД стран ЕС заявил, что число случаев проявления антисемитизма в Европе гораздо больше, чем известно правоохранительным органам, и что антисемитизм наблюдается в Европе почти на ежедневной основе.

 

В адыгейском Майкопе сотрудники ФСБ РФ предотвратили террористическую атаку на православный храмСовершить нападение планировал уроженец одной из среднеазиатских стран, который является участником запрещённой в России международной террористической организации. Он планировал расправиться со священнослужителями и охранниками храма, а потом поджечь здание. 


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