В Лондоне на митинги вышли полмиллиона сторонников Палестины и 2000 "английских националистов"; полиция разгоняла националистов дубинками
- 11.11.2023, 23:39,
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Около полумиллиона человек человек -- 300 000 по оценке полиции, 800 000 по оценке организаторов -- вышли на пропалестинский митинг в Лондоне. Участники марша, который начался от Гайд-парка и завершился у посольства США на южном берегу реки Темзы, потребовали от британского правительства добиться установления режима прекращения огня в Газе. Премьер-министр Риши Сунак назвал
проведение протестов "провокационным и неуважительным шагом", однако полиция Лондона не стала их запрещать.
В тот же день 11 ноября (в Британии это праздник, День Примирения, знаменующий окончание Первой мировой войны) на улицы Лондона вышли около двух тысяч "английских националистов", собравшихся со всей страны с заявленной целью "защитить памятники в честь павших британских солдат". Фактически же это был протест против миграционной политики правительства. Именно с "английскими националистами" вступили в схватку полицейские, применив дубинки.
Фотографии пропалестинского шествия можно посмотреть здесь
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