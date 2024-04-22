Каждый четвёртый житель Лондона за последние пять лет подвергся нападению или угрозе насилием

Результаты проведённого в Лондоне опроса свидетельствуют, что за последние пять лет около двух миллионов лондонцев подвергались нападению или угрозе насилием, пишет "Дейли Мейл".

Каждый десятый лондонец признался, что знает кого-то, у кого есть незарегистрированное оружие. Более половины считают, что полиции в их округе недостаточно. 18% нападений с ножом или другим оружием в Англии и Уэльсе совершают подростки 10-17 лет.

За последние шесть лет в Британии расследовались, как минимум, 175 преступлений оккультистов , в том числе с использованием кукол вуду и проклятий.

Колдовство в Британии было декриминализировано только в 1951 году, когда был отменён Закон о колдовстве 1735 года. В течение двух веков занятие ведьмовством каралось смертной казнью, и по меньшей мере пятьсот человек, в основном женщины, были повешены.



