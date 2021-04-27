 

Речевые навыки британских детей ухудшились на фоне "самоизоляции" и масочного режима

Число британских детей, испытывающих затруднения в обучении речевым навыкам, за 2020-й год выросло на 25%. Этому способствовали "социальное дистанцирование", недостаток общения с членами семьи, масочный режим. 
 
В марте 2020 года школы и детские сады в Британии были закрыты, и хотя иногда на короткий срок открывались -- в основном дети оставались в стороне от обучения до марта 2021 года. И даже тогда в школах были настоятельно рекомендованы маски.
 
В начале апреля сообщалось, что за год сидения дома 200 000 британских детей, которым для перехода на следующий уровень обучения уже следовало уметь читать, -- за год сидения дома читать так и не научились. 
 
Кроме того, у детей появились необычные страхи: страх выйти из дома (у каждого пятого ребёнка); страх, что в доме не хватит еды; страх, что их друг или родственник заразится ковидом (более половины!); страх заразиться самому (каждый третий). 
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