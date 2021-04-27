Речевые навыки британских детей ухудшились на фоне "самоизоляции" и масочного режима

Число британских детей, испытывающих затруднения в обучении речевым навыкам, за 2020-й год выросло на 25% . Этому способствовали "социальное дистанцирование", недостаток общения с членами семьи, масочный режим.

В марте 2020 года школы и детские сады в Британии были закрыты, и хотя иногда на короткий срок открывались -- в основном дети оставались в стороне от обучения до марта 2021 года. И даже тогда в школах были настоятельно рекомендованы маски.

В начале апреля сообщалось , что за год сидения дома 200 000 британских детей, которым для перехода на следующий уровень обучения уже следовало уметь читать, -- за год сидения дома читать так и не научились.

Кроме того, у детей появились необычные страхи: страх выйти из дома (у каждого пятого ребёнка); страх, что в доме не хватит еды; страх, что их друг или родственник заразится ковидом (более половины!); страх заразиться самому (каждый третий).