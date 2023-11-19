В британских школах десятилеткам рассказывают, как счастливы мальчики, становясь девочками

В сотнях британских начальных школ в рамках "инклюзивного образования" детям показывают ролик о том, как несчастные мальчики могут стать счастливее, если станут девочками, на примере вымышленных персонажей ("нет никакой разницы, если я буду считать тебя девочкой, ведь ты мой друг"). Иногда учителя-"трансгендеры" учат детей, что их родители-старпёры не понимают новые прогрессивные идеи. Например, идею, что мальчик, считающий себя девочкой, может использовать женский туалет (и наоборот). С таким подходом родители могут столкнуться, даже отдавая детей в школы, называющие себя "христианскими" и заявляющие, что они избегают темы ЛГБТ. В реальности это оказывается не так.

Ранее в этом году были опубликованы планы уроков в британских школах, где детей учат анальному сексу.

Также в Британии была остановлена деятельность клиники "Тависток", назначавшей детям блокаторы пубертата, без какого-либо сомнения в том, что если ребёнок хочет "поменять пол" -- это ему нужно. Пациентами клиники успели стать девять тысяч человек.



