 

Число людей, ожидающих постановки диагноза "аутизм", в Британии выросло в 5 раз с 2019 года

Национальный союз образования (NEU) Англии и Уэльса воспользовался своей ежегодной конференцией в Борнмуте, чтобы похвалиться тем, как он "спас жизни, заставив правительство изменить политику во время пандемии". Во время ковидопандемии NEU оказал давление на тогдашнего премьер-министра Бориса Джонсона, чтобы тот ускорил закрытие школ, а в октябре 2021 года снова лоббировал "самоизоляцию" учащихся. В январе 2022 года организация всё ещё заявляла, что ограничения со школ снимать слишком рано.
Вместе с тем сейчас уже известно, что после столь масштабных закрытий школ успехи британских школьников в математике стали самыми низкими за всё время ведения соответствующей статистики (с 2006 года), навыки чтения скатились к 2009 году, а успехи в естественнонаучных дисциплинах находятся на самом низком уровне за всю историю наблюдений. Поставили рекорды число учащихся с проблемами психического здоровья и число учащихся, пропускающих уроки (то есть они так и не вернулись в нормальный учебный график, когда он восстановился). 
Бывший комиссар по делам детей Энн Лонгфилд в ходе расследования ковидорегуляций заявила, что закрытие школ, в то время как пабы оставались открытыми, было "ужасной ошибкой". Она также сказала, что программа тогдашнего канцлера Риши Сунака "Ешь, чтобы помочь", которая предлагала скидки, чтобы побудить людей вернуться в рестораны летом 2020 года, имела приоритет перед возобновлением работы школ. "Для меня это было ужасной ошибкой, которая сыграла огромную роль в очень негативном переживании детьми периода карантина", сказала Лонгфилд.
Национальная служба здравоохранения (NHS) Британии после ковидопандемии столкнулась с увеличившимся в пять раз (по сравнению с 2019 годом) потоком людей, ожидающих постановки диагноза "аутизм"; количество лекарств, назначаемых от СДВГ, выросло на 51%. NHS заявляет, что это было "непредсказуемо".
 
В Шотландии финансируемая налогоплательщиками организация Шотландский альянс международного развития выпустила справочник, в котором советует шотландцам отказаться от "дискриминирующих" слов "мать", "отец", "девушки", "парни", а вместо этого использовать слова "родитель", "опекун", "коллега".



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