 

За 2024 год подростки стали вдвое чаще использовать ЧатGPT для приготовления домашних заданий

По данным американского Исследовательского центра Пью, 26% американских подростков в возрасте 13-17 лет признались в том, что используют ЧатGPT для приготовления домашних заданий. Это вдвое больше, чем в 2023 году (13%). 
Особенно часто используют ЧатGPT негры и латиносы: 31%. В 2023-м году их доля была практически одинаковой с белыми. Кроме того, чем старше подростки - тем чаще они используют ЧатGPT. 
Чаще всего подростки считают, что GPT допустимо использовать для каких-то "исследовательских" работ (54%), затем - для решения математических задач (29%), и в третью очередь - для написания сочинений (18%).
 
Между тем, за минувший год стало ещё более очевидно, что искусственный интеллект способен врать (официально это называется "галлюцинировать"):
 
Галлюцинации генеративных моделей — дело привычное; излагать несуществующие факты так, будто это святая истина, актуальные на сегодня ИИ умеют замечательно. (...) Убедительный тон, который обыкновенно принимают в разговорах с пользователями умные боты, на третий год ИИ-революции уже мало кого вводит в заблуждение: люди привыкли, что генеративные модели ошибаются и что нужно по крайней мере самые ключевые моменты выдаваемых ими данных (если это именно верифицируемая информация, а не продукт машинного творчества) перепроверять. 
 

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